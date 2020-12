Covas anuncia Marta Suplicy como nova secretária da sua gestão

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou a ex-prefeita da capital Marta Suplicy como secretária de Relações Internacionais. Também foram anunciados outros dois nomes para ocupar cargos no segundo mandato do tucano, que tem início em 2021 edit

247 - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou no final da tarde desta terça-feira (22) a ex-prefeita da capital Marta Suplicy como secretária de Relações Internacionais. A ex-senadora, que já foi deputada federal e ministra do turismo, integrou o PT, o MDB e o Solidariedade. Atualmente está sem partido.

O chefe do Executivo municipal também anunciou outros dois nomes, que assim como a ex-prefeitura, começarão a trabalhar no segundo mandato do tucano, ou seja, em 2021.

O advogado César Azevedo ficará com secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Ele comanda a pasta de Licenciamento e continuará no cargo, acumulando com a pasta de Urbanismo.

O secretário de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós, também será reconduzido na pasta. Ele é engenheiro, com pós-graduação em administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

