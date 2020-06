Covas: “fechar São Paulo é algo que hoje está descartado”

247 - O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, afirmou nesta segunda-feira (8), que fechar a capital paulista é algo “descartado” na atual realidade da pandemia. De acordo com o chefe do Executivo municipal, foram estipulados “protocolos de reabertura para cada setor”, com o objetivo de garantir que a flexibilização não ocorra de “qualquer forma”.

“Nada contra as cidades pequenas, mas aqui quando falamos de reabertura do comércio falamos em milhares de estabelecimentos e milhares de pessoas que podem vir a frequentar a cidade de São Paulo”, disse Covas em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de SP.

“Por isso, uma das preocupações que está no decreto estadual e reproduzido no decreto municipal é (o uso da) capacidade de 20% do comércio”, disse.

Sobre o fechamento da cidade para pessoas de outras regiões, ele afirmou que é feita de “migrantes e imigrantes” e que, por isso, isolar o município está fora de cogitação. “Fechar a cidade de São Paulo é algo que hoje está descartado no horizonte da prefeitura.”

