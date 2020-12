Crescem em São Paulo internações por Covid-19 entre crianças de até dez anos

247 - Hospitais públicos e privados de São Paulo registraram em novembro um aumento de casos e internações por Covid-19 em crianças, em relação a outubro, acendendo um alerta para o impacto da infecção também no público infantil. Nos meses anteriores, não houve variações significantes. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Embora as crianças de até dez anos representem apenas 1,43% do total de internações e 0,31% das mortes por Covid no país, os especialistas destacam para o fato de eles não estão tão imunes como foi divulgado anteriormente.

Segundo a reportagem, dados da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo mostram que, na faixa etária entre zero e nove anos, foram 18 internações por Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave) causada por Covid em outubro, contra 43 em novembro. Os dados são das redes pública e privada de saúde.

O conhecimento liberta. Saiba mais