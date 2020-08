Criança de 10 anos engravida após estupro e Justiça ainda avalia aborto

247 - Um caso envolvendo estupro de uma criança de 10 anos está gerando revolta nas redes. A menina, que sofria estupros do tio desde o seis anos, engravidou aos 10 e a justiça ainda avalia a interrupção da gravidez.

Segundo reportagem do portal G1, o homem foi indiciado pelos crimes de ameaça e estupro de vulnerável, ambos praticados de forma continuada. Ele ainda não foi encontrado e agora é considerado foragido na cidade de São Mateus (ES).

De acordo com a Polícia Militar, a menina deu entrada no Hospital Estadual Roberto Silvares no sábado (8) acompanhada de um familiar. Ela disse que estava grávida após ter sido estuprada.

A secretária de Assistência Social, Marinalva Boedel, disse que a menina morava com os avós e que a família era participativa, nunca tendo apresentado "desestruturação". Segundo ela, o caso está sendo avaliado por uma equipe médica e pela Justiça sobre a possibilidade de a gestação ser interrompida.

