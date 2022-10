Criança faz apelo emocionante a Lula no Rio: 'sua missão é tirar o povo pobre desse sofrimento'

No Dia das Crianças, menina afirmou que "mesmo não podendo votar, apoio é precioso pelo Lula" edit

247 - Em ato no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (12), Dia das Crianças, o ex-presidente Lula (PT) recebeu um emocionante apoio de uma menina moradora da região, além de um apelo para "tirar o povo pobre desse sofrimento."

"Mesmo não podendo votar, o meu apoio é precioso pelo Lula. E quando ele for presidente, o senhor vai ter que cumprir suas missões, que é tirar o povo pobre desse sofrimento, abaixar os preços e reformar escolas", afirmou a garota, que havia recebido o microfone das mãos de Lula.

