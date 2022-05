Daniel Silveira tem contas bloqueadas e única com saldo tinha R$ 561

Apoie o 247

Metrópoles - As contas do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) começaram a ser bloqueadas nesta quinta-feira (5/5). Os bancos deram início ao cumprimento de ordem do Banco Central do Brasil (BCB), que informou nesta quarta-feira ao ministro Alexandre de Moraes ter recebido ofício em que a Corte solicita o bloqueio de todas as contas do parlamentar.

O BC emitiu determinação a todas as instituições financeiras para providências e atendimento do requerido. Assim, nesta quinta, o Banco Bradesco foi o primeiro a informar que o bloqueio foi efetivado. No extrato apensado à Ação Penal nº 1044, a instituição informa ter bloqueado três contas do congressista.

As contas informadas são em agências de Petrópolis, Itaipava e no Rio de Janeiro. Em três de quatro delas, Silveira não tinha saldo. Na agência de Itaipava estava a única com saldo: Silveira tinha R$ 561 em investimentos, fora da conta corrente.

