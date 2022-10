Datafolha: Bolsonaro lidera no Rio com 51%, contra 41% de Lula

No primeiro turno, chefe do Executivo venceu nas urnas com 51,09% dos votos válidos, enquanto Lula marcou 40,68% edit

247 - Jair Bolsonaro lidera o segundo turno da disputa presidencial no estado do Rio de Janeiro, segundo pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira (27), com 51% das intenções de voto contra 41% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No primeiro turno, Bolsonaro teve 51,09% nas urnas no Rio, enquanto Lula marcou 40,68%.

O governador bolsonarista Claudio Castro foi eleito em primeiro turno no estado, derrotando o candidato apoiado por Lula, Marcelo Freixo.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 799 pessoas no estado do Rio de Janeiro, de terça (25) a quinta (27).

A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número 04208/2022.

