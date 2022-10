Datafolha em São Paulo: Tarcísio tem 55%, e Haddad, 45% dos votos válidos

Apoie o 247

247 - Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada no final da tarde desta sexta-feira (7) aponta Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 55% dos votos válidos na disputa de segundo turno ao governo de São Paulo, dez pontos à frente do candidato do PT, Fernando Haddad. Nos votos totais, a diferença também é de dez pontos percentuais: 50% e 40%.

De acordo com o levantamento, o candidato apoiado por Jair Bolsonaro alcança maior vantagem sobre Haddad, apoiado por Lula, entre os homens (55% a 37%), entre os que têm 35 a 44 anos (56% a 33%), entre os que possuem renda familiar mensal de mais de 2 a 5 salários mínimos (55% a 37%), entre os moradores do interior (55% a 34%) e entre os evangélicos (61% a 29%).

Já Haddad lidera na capital (48% a 41%) e entre os desempregados (55% ante 35%).

A pesquisa encomendada pela Folha de S.Paulo e pela Globo ouviu 1.806 pessoas entre os dias 5 e 7 de outubro em 74 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-09303/2022.

