Datafolha: Para 45% dos paulistas, Tarcísio fez menos do que se esperava para o estado

247 - Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (9) avaliou os três primeiros meses de mandato do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na contagem, 45% dos paulistas avaliaram que Tarcísio entregou menos do que eles esperam para o estado.

O grupo é maior do que o de entrevistados que pensam que ele realizou exatamente o que era previsto nesse período (37%). Para 12%, o chefe do Executivo superou as expectativas e fez mais do que o esperado.

Apesar de ter feito menos do que o esperado, para 44% da população a gestão de Tarcísio foi avaliada como ótima ou boa e como regular por 39%, enquanto 11% consideram seu desempenho ruim ou péssimo.

O levantamento revela, ainda, que a popularidade do governador de São Paulo é maior no interior. De acordo com o Datafolha, a aprovação no interior chega a 47%, enquanto na área metropolitana fica em 41%. As taxas dos que veem o governo como regular são de 36% e 42%, respectivamente. A reprovação ficou parecida (12% na capital e entorno e 11% no restante do estado).

O instituto ouviu 1.806 pessoas de 16 anos ou mais, em 65 municípios paulistas. Foram entrevistas presenciais, na semana passada, de segunda (3) a quarta-feira (5). A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

