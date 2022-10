Datafolha para presidente em SP mostra crescimento de Lula, que empata tecnicamente com Bolsonaro

Bolsonaro (46%) e Lula (44%) empatam tecnicamente no estado, onde no primeiro turno Bolsonaro venceu por 47% a 40% edit

247 - Pesquisa Datafolha para presidente no Estado de São Paulo aponta crescimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação ao resultado do primeiro turno da eleição e empate técnico com Jair Bolsonaro (PL).

Bolsonaro segue na liderança, com 46% das intenções de voto, contra 44% de Lula. No último domingo, Bolsonaro venceu por 47% a 40% o ex-presidente. Na pesquisa divulgada nesta sexta-feira (7), brancos e nulos são 8% e não sabe são 2%.

Na pesquisa nacional , Lula lidera com 49% das intenções dos votos totais, 5 pontos à frente de Bolsonaro, que aparece com 44%. Brancos e nulos somam 6% e não sabem/não responderam, 2%.

Nos votos válidos, quando são excluídos brancos, nulos e indecisos, o resultado foi 53% para Lula e 47% para Bolsonaro - diferença de 6 pontos.

