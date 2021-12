DataTempo: Lula é favorito para presidência em Minas Gerais

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) lidera em pesquisa de intenções de voto para presidente nas eleições 2022 em Minas Gerais, segundo pesquisa DataTempo realizada entre os dias 26 de novembro e 1º de dezembro.

Segundo o levantamento, no primeiro turno, Lula tem 38% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro (PL) tem 21,7% e é seguido por Sergio Moro (Podemos), com 6,9%, Ciro Gomes (PDT), com 5,3%, Rodrigo Pacheco (PSD), com 1,7%, Cabo Daciolo (PMB), com 1,6%, e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 1,1%.

No segundo turno, Lula vence de Bolsonaro (55,6% x 32,5%) e dos candidatos da terceira via, como Moro (54,4% x 28,7%) e Ciro (52,8% x 26,9%).

📊 Pesquisa Presidencial DataTempo em Minas Gerais, 26/11 a 1/12.



Principais cenários de 2° turno:

A:

🔴 Lula 55,6%

🔵 Bolsonaro 32,5%



B

🔴 Lula 54,4%

⚪ Moro 28,7%



C

🔴 Lula 52,8%

🟡 Ciro 26,9% pic.twitter.com/oPzsryrD4a — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) December 8, 2021

