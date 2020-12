Delatores de Crivella sofreram ameaças e tentativa de atentado, apontam relatos

O doleiro Sérgio Mizrahy relatou ter sofrido “ameaças por meio de aplicativo de celular” e o pedido de prisão cita disparos contra um restaurante frequentado por Ricardo Siqueira Rodrigues, outro delator do esquema de propinas na Prefeitura do Rio edit

247 - A investigação que levou à prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), nesta terça-feira (22) também mira supostas ameaças que delatores do esquema ‘QG da Propina’ teriam sofrido.

O doleiro Sérgio Mizrahy relatou ter sofrido “ameaças por meio de aplicativo de celular”, conforme reportado no Antagonista.

Ricardo Siqueira Rodrigues, outro delator do esquema, pode ter sido vítima de tentativa de atentado. O pedido de prisão cita que um restaurante onde era sócio foi alvo de disparos de arma de fogo.

