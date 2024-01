Delegado bolsonarista fica estarrecido ao ser alertado sobre aumento de crimes por conta dos CACs (vídeo)

Apoie o 247

247 - Deputado federal pelo MDB-SP, o Delegado Palumbo ficou estarrecido após ser alertado sobre o aumento da criminalidade por causa das atividades de caçador, atirador desportivo e colecionador (CAC). Números obtidos via Lei de Acesso à Informação pelo Bom Dia Brasil e divulgados em março do ano passado, apontaram que o registro de crimes cometidos por CACs teve alta de 745% nos últimos quatro anos no Distrito Federal. E as ocorrências enquadradas pela lei Maria da Penha subiram no período 1.100%.

O jornalista Cesar Calejon também se pronunciou. "A cara do minion e a reação da mulher no fim do vídeo são impagáveis! O cara é delegado e se mete num debate sobre segurança pública sem saber p*** nenhuma!".

Internautas comentaram sobre a reação do parlamentar bolsonarista. De acordo com o deputado federal Nilton Tatto (PT-SP), "esse debate sobre CACs é imprescindível e quando bem fundamentado, não deixa margem para dúvidas". "É por isso que sou autor de um Projeto de Lei que proíbe os CAC's e extingue clubes de tiro".

Durante o governo Jair Bolsonaro (PL), o Anuário de Segurança Pública informou, com base em informações do Exército, que o número de pessoas com registros de armas de fogo aumentou 474% na gestão dele (2019-2023). As estatísticas são referentes às atividades de CAC até 1º de julho de 2022.

