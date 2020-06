A mando de Bolsonaro, deputados invadem hospital no Espírito Santo

Parlamentares capixabas invadiram Hospital Dório Silva, no município de Serra, na sexta-feira, e constataram o óbvio: quase todos os leitos estão ocupados por pacientes com a Covid-19 edit

247 - Depois da sugestão de Jair Bolsonaro para que seus seguidores nas redes sociais filmem a situação nos hospitais, cinco deputados estaduais do Espírito Santo - Lorenzo Pazolini (Republicanos), Vandinho Leite (PSDB), Torino Marques (PSL), Danilo Bahiense (PSL) e Carlos Von (Avante) - invadiram o Hospital Dório Silva na última sexta-feira (12), localizado no município de Serra. A informação é do portal Correio Braziliense.

Segundo a reportagem, a imprensa capixaba divulgou nota da Secretaria de Estado da Saúde: “é inadmissível esse tipo de atitude, no momento em que o Espírito Santo, o país e o mundo enfrentam a mais grave crise de saúde em nossa geração. Mais grave é o fato de que essa atitude foi insuflada por uma declaração irresponsável do chefe da nação”.

De acordo com os parlamentares, quase todos os leitos do hospital estavam ocupados por pacientes infectados com coronavírus, não restando espaço para quem precisa tratar outras doenças. O deputado Torino Marques divulgou a ação em suas redes socias, afirmando que iria mostrar a “realidade da situação por dentro”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.