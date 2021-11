Disputa em São Paulo dificulta aliança entre Lula e Alckmin

Apoie o 247

247 – A jornalista Mônica Bergamo, que antecipou a possibilidade de aliança entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin, aponta uma eventual dificuldade para este acordo, em sua coluna deste sábado na Folha de S. Paulo. "Uma das pedras no caminho da formação da chapa de Lula para presidente, e Geraldo Alckmin vice, é a eleição no estado de São Paulo em 2022. O ex-governador tem como uma de suas prioridades derrotar o grupo de João Doria em São Paulo, que vai lançar o atual vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) para a sucessão. Alckmin já manifestou a interlocutores preocupação com a possibilidade de ele sair da campanha para o governo e, com isso, ver os votos de seus eleitores, de centro e centro-direita, migrarem para Garcia", escreve ela.

"As lideranças que apoiam a chapa de Lula com Alckmin afirmam que a saída do ex-governador da disputa paulista, na verdade, ajudaria na formação de uma aliança do PT com o PSB, partido ao qual ele se filiaria. Unindo o ex-prefeito Fernando Haddad e o ex-governador Márcio França numa mesma chapa, a oposição teria força suficiente para se contrapor ao grupo de Doria em SP", diz ainda a jornalista.

