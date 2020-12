Doria convida Dilma para tomar CoronaVac em São Paulo

247 - O jornalista Leonardo Sakamoto, em sua coluna no portal UOL informa que “João Doria (PSDB) convidou todos os ex-presidentes para receberem a CoronaVac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, no início do cronograma de imunização em São Paulo, previsto para 25 de janeiro - aniversário da capital paulista. A informação foi confirmada pela coluna com a assessoria do governador”.

O jornalista acrescenta que “José Sarney (MDB), Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Michel Temer (MDB) devem participar”.

“Dilma Rousseff (PT) disse à coluna que recebeu o convite através do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, de seu partido. Contudo, como mora em Porto Alegre, não pretende ir a São Paulo tomar a vacina”, informou Sakamoto.

O jornalista ainda disse que Dilma aceitará tomar a vacina, caso o governador envie a vacina, com imensa satisfação.

