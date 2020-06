Doria cria força-tarefa contra o ‘gabinete do ódio’

Uma agência de comunicação analisa tudo o que foi falado sobre Doria, com a ajuda de um software. Quando é possível identificar de onde partiu o ataque, um advogado prepara ações pedindo reparação judicial edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria, montou uma força-tarefa para dar resposta aos ataques de apoiadores de Jair Bolsonaro nas redes sociais.

Segundo a Agência Estado, uma agência de comunicação analisa tudo o que foi falado sobre Doria, com a ajuda de um software. Quando é possível identificar de onde partiu o ataque, cabe ao advogado Fernando José da Costa preparar ações pedindo reparação judicial.

Entre as denúncias de fake news apresentadas está uma contra uma mulher que propagou em grupos de WhatsApp notícias inverídicas sobre a quantidade de casos confirmados de covid-19 e dizendo que o governador iria decretar “toque de recolher”, o que em nenhum momento prosperou. Outra medida judicial faz referência à divulgação da postagem feita no Instagram por uma usuária identificada como Rosalina, em que ela escreveu um número de CPF que seria do governador e pedia para seus seguidores comprarem chips telefônico em nome dele.

