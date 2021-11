Doria promete privatizar Petrobrás e Banco do Brasil, caso seja eleito

Governador de São Paulo disputa prévias do PSDB neste domingo e adota discurso privatista edit

247 – O governador de São Paulo, João Doria, que disputa prévias do PSDB neste domingo 21, adotou um discurso privatista e disse que irá privatizar tanto a Petrobrás quanto o Banco do Brasil, caso venha a ser eleito. "Se eleito presidente, a Petrobras será privatizada. Numa modelagem que não transforme um monopólio estatal num privado, dividida em várias empresas. O conjunto dessas empresas terá de compor um fundo de compensação, alimentado mensalmente por parte do lucro delas. Este fundo vai evitar que o preço [doméstico] de combustível suba a cada vez que o preço internacional subir. Da forma que está hoje, a Petrobras não tem como fugir disso [aumento na bomba]", disse ele, em entrevista à Folha de S. Paulo.

Sobre os bancos públicos, ele falou em manter apenas a Caixa Econômica Federal. "Apenas um, a priori a Caixa, para políticas habitacionais e financiamento no campo. O Banco do Brasil será privatizado, não porque é uma má empresa, mas porque não é necessário", afirmou.

