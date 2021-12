Doria quer que SP negocie diretamente com a Pfizer a compra de vacinas para crianças

Apoie o 247

ICL

247 - O governador de São Paulo, e pré-candidato à Presidência da República, João Doria (PSDB), determinou, segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, que a Secretaria de Saúde estadual inicie as negociações com a Pfizer para a compra da vacina desenvolvida pela farmacêutica para crianças de 5 a 11 anos.

A imunização de crianças foi autorizada nesta quinta-feira (16) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O princípio ativo da substância a ser utilzada neste público é o mesmo utilizado para vacinação dos adultos, mas a dosagem é diferente. Para crianças, o material é mais "diluído".

De acordo com a determinação da Anvisa, as crianças serão vacinadas com duas doses de 10 microgramas em um intervalo de 21 dias. ​

PUBLICIDADE

A Secretaria da Saúde encaminhou um ofício à empresa já na quinta-feira comunicando o interesse do governo paulista na compra das vacinas.

Dados do Vacinômetro paulista mostram que o estado tem 78,3% da população com o esquema vacinal completo e 85,1% com ao menos uma dose do imunizante aplicada.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE