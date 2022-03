Doria renuncia ao governo de SP e mantém pré-candidatura à Presidência

Tucano, que havia sinalizado desistência, manteve projeto depois de receber aval do PSDB sobre sua candidatura edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na tarde desta quinta-feira (31) que vai disputar a Presidência da República. Para isso, Doria renunciou ao cargo e transmitiu-o ao vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB).

Confirmação da candidatura presidencial aparece após Doria sinalizar, na noite dessa quinta-feira (30) que poderia desistir da disputa e permanecer à frente do governo paulista. Após divulgação de uma carta da cúpula do PSDB indicado que ele seria o candidato a presidente do partido, Doria desistiu de desistir e manteve a candidatura.

O governador paulista discursa em evento com prefeitos paulistas.

