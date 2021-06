Doria sobre Bolsonaro: falta se empenhar no trabalho e menos no lazer

O governador de São Paulo, João Doria, também afirmou que o "governo federal procura fazer diversão com motocicleta, jet ski, futebol" edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira (14), após a "motociata" durante o final de semana. Em mais uma entrega de 1 milhão de doses da vacina coronavac do Instituto Butantan (SP) ao Ministério da Saúde, o tucano disse que falta ao governo federal "se empenhar no trabalho".

"Falta ao governo federal se empenhar mais no trabalho e menos no lazer. O governo federal procura fazer diversão com motocicleta, jet ski, futebol", afirmou Doria no Butantan. O relato foi publicado pelo portal Uol.

O governo paulista anunciou, neste domingo (13), o adiantamento da vacinação da população adulta do estado para até 15 de setembro. Como de costume, Doria fez o anúncio no Twitter.

Poucas horas depois, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou que a população será vacinada com doses "enviadas pelo governo federal, por intermédio do ministério". "Quanto recalque, Ministro", rebateu Doria, em mais um racha entre o governador e membros do governo federal.

No final de semana, Bolsonaro promoveu uma motociata em São Paulo e, neste domingo (13), postou uma foto no Twitter comemorando o início da Copa América no Brasil.

Pesquisa do Instituto Ideia, divulgada nesta sexta-feira (11) pela revista Exame, apontou que 61% dos brasileiros desaprovam a realização do torneio no País.

