Eduardo Bolsonaro: "a gente vai dar um golpe que vai acabar com o Lula" (vídeo)

247 - Vendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro lugar nas pesquisas e com chances de vencer no primeiro turno, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) divulgou nesta quarta-feira (9), no Twitter, um vídeo com ameaças ao petista.

"Você acha que esse pessoal quer voltar ao poder para quê? Agora, Jair Bolsonaro ganhando, e eu tenho fé em Deus que ele vai ganhar essa eleição, a gente vai dar um golpe que vai acabar com o Lula. A gente vai jogar o Lula no lixo da história, que é onde ele merece", disse.

"Se ele (Lula), através de uma manobra no STF, que o PT escolheu oito dos 11 ministros, conseguiu se safar da cadeia, a população vai dizer o local certo que é no lixo da história de Luiz Inácio Lula da Silva", complementou.

Qual é o lugar de Lula na história?@ExpressaoBrasi1 pic.twitter.com/TNRCtbQP8P — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 9, 2022

Intenções de votos

Pesquisa realizada pela Quaest, patrocinada pelo Banco Genial, e divulgada nesta quarta-feira (9), apontou que Lula venceria a eleição no primeiro turno, com 45% dos votos.

Os demais candidatos somam 42% das intenções de voto.

Segundo o levantamento, Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 23% das intenções de voto.

O ex-juiz parcial Sérgio Moro (PL) perdeu dois pontos percentuais, e tem agora 7% das intenções de voto, mesmo percentual do ex-ministro Ciro Gomes

(PDT), que ganhou dois pontos.

