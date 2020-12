Eduardo Bolsonaro diz que assalto em município do Pará é "fruto do conforto que leis e justiça geram aos bandidos"

"Novo cangaço é uma realidade e fruto do conforto que as leis e a justiça geram aos bandidos", afirmou o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em referência ao assalto a agências bancárias que ocorreu em Cametá, no Pará. O parlamentar também exaltou a ditadura militar ao fazer comparativos entre as taxas de homicídio atualmente e dos anos 80 edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou que o assalto a agências bancárias que ocorreu em Cametá, no Pará, é "fruto do conforto que as leis e a justiça geram aos bandidos". O parlamentar aproveitou para exaltar a ditadura militar ao dizer que a taxa de homicídios no país era menor naquela época.

"Novo cangaço é uma realidade e fruto do conforto que as leis e a justiça geram aos bandidos. Na década de 80 Brasil e EUA tinham quase a mesma taxa de homicídios. Hoje EUA tem cerca de 4 e Brasil mais de 20 homicídios/100.000 habitantes", afirmou o congressista no Twitter.

O filho de Jair Bolsonaro fez o comentário a partir de um vídeo do deputado Éder Mauro (PSD), líder da "bancada da bala" na região Norte, sobre a confirmação da morte de um refém durante o assalto em Cametá.

