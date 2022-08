Comando Militar do Leste cancela desfiles de 7 de Setembro no Rio

Informação foi dada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. "O ato do Exército vai se dar em um pequeno trecho na Avenida Atlântica, sem arquibancada ou desfile", disse Paes edit

Apoie o 247

ICL

247 - O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou nesta quarta-feira (17) que o Comando Militar do Leste suspendeu os desfiles de 7 de Setembro. Inicialmente, os desfiles estavam previstos para acontecerem na Avenida Presidente Vargas, no centro da capital. O desfile que aconteceria na avenida seria diferente do local escolhido por Jair Bolsonaro (PL), que gostaria de ver a caminhada na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, um dos redutos bolsonaristas da cidade. O ocupante do Planalto pode fazer novas ameaças de golpe no próximo 7 de setembro.

"Fui informado pelo Cmte. Militar do Leste que esse ano não teremos o tradicional desfile militar na Presidente Vargas e nem na praia de Copacabana", disse Paes. "O ato do Exército vai se dar em um pequeno trecho na Avenida Atlântica, próximo ao Forte de Copacabana, sem arquibancada ou desfile. Como já havia sido veiculado por alguns órgãos de imprensa, deverão acontecer apresentações da Marinha e da Aeronáutica no mar e no espaço aéreo, sem qualquer tipo de interferência nas pistas da Avenida Atlântica", continuou.

"Ao longo dos próximos dias teremos reuniões com as forças armadas para a organização de detalhes. Repito: a parada militar não será na Pres Vargas nem em Copacabana. Essa é a solicitação que recebi do Exército Brasileiro", escreveu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como já havia sido veiculado por alguns órgãos de imprensa, deverão acontecer apresentações da Marinha e da Aeronáutica no mar e no espaço aéreo, sem qualquer tipo de interferência nas pistas da avenida atlântica. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 17, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.