Eduardo Paes garante transporte público gratuito no Rio para o dia do segundo turno

Diferentemente do Rio, a cidade de São Paulo não deverá ter gratuidade no transporte público no segundo turno, de acordo com o próprio prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), confirmou que a cidade terá transporte público gratuito no dia 30 de outubro, quando ocorrerá o segundo turno das eleições presidenciais.

"Só para confirmar que na forma do decreto publicado por mim antes do primeiro turno, o transporte na cidade do Rio por ônibus e BRT será gratuito no segundo turno dia 30/10!", escreveu o prefeito em seu Twitter.

Paes está de acordo com indicação do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou os municípios a disponibilizar gratuitamente transporte coletivo gratuito à população nos dias de realização das eleições.

Diferentemente do Rio, a cidade de São Paulo não deverá ter gratuidade no transporte público no segundo turno, de acordo com o próprio prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). Nunes já declarou apoio a Tarcisio Freitas na disputa pelo Palácio do Bandeirantes e está se aproximando, segundo os jornais, do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição - e o maior beneficiário da abstenção no dia 30 de outubro.

