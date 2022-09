Em comício no Rio, Janja responde Bolsonaro: "aqui não tem princesa, só mulheres de luta"

'São as mulheres que vão ganhar a eleição', afirmou a sociólogo Rosângela da Silva, esposa do ex-presidente Lula edit

247 - A socióloga Rosângela da Silva, a Janja, mandou um recado nesta quinta-feira (8) a Jair Bolsonaro (PL) e convocou o eleitorado feminino para continuar na mobilização em favor do candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Eu queria pedir para vocês acenderem as luzes dos celulares para eu ver se tem alguma princesa aqui. Não tem porque são mulheres de luta e são essas mulheres que vão ganhar essa eleição no primeiro turno para Luiz Inácio Lula da Silva", afirmou Janja durante evento em Nova do Iguaçu (RJ).

A presidente deposta pelo golpe de 2016, Dilma Rousseff, também destacou a importância das mulheres para a eleição do petista.

