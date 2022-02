Em livraria, cliente derruba pilha e atira livros de Lula contra vendedores: "vergonha de vender esse lixo"

Fernando Moraes diz preferir que detratores do petista comprem o volume e façam uma fogueira com ele ao invés de promover episódios de violência em livrarias edit

247 - Uma cliente da Livraria da Vila no Shopping Morumbi, em São Paulo, derrubou uma pilha de exemplares da biografia do ex-presidente Lula (PT). E ainda atirou alguns deles em direção a vendedores, questionando se não tinham "vergonha de vender esse lixo". As informações são da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

O episódio ocorreu em novembro do ano passado, mas só chegou ao conhecimento do autor, Fernando Morais, nesta semana. O caso foi confirmado à coluna pela Livraria da Vila, que também registrou ocorrência semelhante em uma unidade na cidade de Campinas.

À coluna, o jornalista diz preferir que detratores do petista comprem o volume e façam uma fogueira com ele ao invés de promover episódios de violência em livrarias.

"Em vez de destruir os livros, eu prefiro que as pessoas primeiro comprem, paguem e depois incendeiem. Acho mais justo [com os vendedores]. Pode comprar dois, dez, até cem e fazer uma fogueira", afirma Morais. "Eu até prefiro que [a pessoa] leia para aprender um pouquinho da história do Brasil."

A demanda pelo livro, diz ele, segue alta, e as vendas devem bater em breve nos 100 mil exemplares.

Ao comentar o episódio, a Livraria da Vila diz que a bibliodiversidade faz parte da filosofia da empresa. "A Livraria da Vila é um espaço plural e democrático, vendemos livros de vários campos ideológicos e posicionamentos políticos diversos", afirma em nota.

