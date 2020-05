Em meio à pandemia, Doria realiza despejo de famílias pobres em Piracicaba

Em documento, pelo menos 26 grupos, entre partidos políticos, entidades, coletivos e centros acadêmicos argumentam que o despejo dificultará ainda mais ações de isolamento social em meio à pandemia do coronavírus edit

247 - No estado com o maior número de confirmações e mortes por coronavírus, o governo de São Paulo, João Doria, faz despejo de famílias em piracicaba (SP). De acordo com a comunidade Taquaral, há pelo menos 50 famílias na área.

Em ofício, a Casa de Cultura Hip Hop e mais 25 grupos, entre partidos políticos, entidades, coletivos e centros acadêmicos pediram intervenção da prefeitura no caso.

No documento, eles argumentam que o despejo dificultará ainda mais ações de isolamento social em meio à pandemia. O estado de São Paulo tem pelo menos 37.853 confirmações e 3.045 falecimentos por conta da covid-19.

"Tirar essas famílias de suas moradias é como coloca-las frente a doença que todos tememos, é um assassinato coletivo e a Prefeitura não pode ser conivente com tal ação ameaçadora", dizem.

"Essas famílias são atendidas no trabalho de distribuição de alimentos da Casa do Hip Hop, em parceria com a sociedade civil e a prefeitura, por isso, temos como dever proteger e assegurar não apenas a alimentação, mas também o direito à moradia, saúde e segurança", acrescentam.

Nas imagens, acesso para ocupação Taquaral, bloqueio de policiais do Baep da @PMESP de @jdoriajr e moradores que não querem deixar o terreno. Reintegração acontece na periferia de Piracicaba (SP). Defensoria havia pedido suspensão por causa do #coronavirus mas Justiça negou pic.twitter.com/sV8caGgQ10 — Ponte Jornalismo (@pontejornalismo) May 7, 2020

