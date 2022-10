Em nova gafe, Tarcísio erra nome de bairro de São Paulo ao defender mudança da sede do governo

Apoie o 247

247 - Pego em mais uma nova gafe, o candidato bolsonarista ao governo Tarcísio Freitas (Republicanos) errou o nome dos Campos Elíseos, bairro da capital, informa reportagem do jornal Estado de S.Paulo.

Ao falar sobre a proposta de mudar a sede do Palácio dos Bandeirantes, hoje localizado no Morumbi, Tarcísio disse em mais de uma ocasião que levaria o prédio para o "Campo dos Elíseos".

O carioca mostra em suas ações uma repleta falta de conhecimento sobre o Estado que deseja governar. Uma das que mais gerou repercussão foi quando não soube responder a jornalistas onde fica seu local de votação em São José dos Campos.

Ele recentemente também errou o nome da praia da Boracéia, que fica no litoral do estado.

Durante fala sobre seus projetos de governo, o candidato afirmou: "vamos investir no acesso a Maresias, Boriceia para acabar com as restrições no tráfego que nós temos."

