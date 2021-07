Em SP, fabricante da vacina só será informado no ato da aplicação, diz prefeito no combate aos sommeliers

Quem for tomar a primeira dose contra a Covid-19 na cidade de São Paulo, só saberá o fabricante da vacina no momento da aplicação da dose. O anúncio foi feito pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) edit

“Quando as pessoas chegarem nos nossos quase 700 pontos [de vacinação] não haverá informação de qual vacina tem ali, com exceção da segunda dose”, disse o prefeito.

Esse foi o jeito encontrado pela Prefeitura de São Paulo para punir os "sommeliers da vacina". O prefeito explica que todas as pessoas que chegarem aos postos farão um cadastro e somente no local da vacinação será informado qual dose será aplicada. “Naquele momento, se ele se recusar já teremos o cadastro e aí ele vai para o fim da fila”.

