Época tira do ar pesquisa sobre eleição municipal em São Paulo

247 - O colunista Guilherme Amado, da revista Época, retirou do ar uma pesquisa do instituto Ideia Big Data publicada nesta quinta-feira (16) e que aponta Guilherme Boulos, líder do MTST, com 11% das intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo.

De acordo com nota do instituto, o levantamento era para “consumo interno” e “não foi concebida para divulgação pública porque não houve registro no TRE”. “A Época prontamente atendeu nosso pedido e retirou a pesquisa do ar”, explica o comunicado.

