Escândalo: Tarcísio usa fundo eleitoral para repassar dinheiro para o cunhado

247 - O candidato bolsonarista ao Governo de São Paulo Tarcísio de Freitas usou recursos do fundo eleitoral para contratar o seu cunhado, o militar Maurício Pozzobon Martins, para serviços de administração financeira para sua campanha. os repasses foram de R$ 40 mil.

Martins é a mesma pessoa de quem Tarcísio alugou um imóvel em São José dos Campos, no interior de São Paulo, por valor inferior ao de mercado. Entre os documentos apresentados pelo candidato para conseguir mudar sua residência eleitoral para o estado e disputar uma vaga ao Palácio do Bandeirantes está o contrato do apartamento na Vila Ema, bairro nobre de São José dos Campos.

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, o pagamento consta na prestação de contas entregue por Tarcísio ao Tribunal Superior Eleitoral, que não informa se o cunhado recebeu por meio do fundo eleitoral (dinheiro público) ou de doações de pessoas físicas.

Tarcísio é natural do Rio de Janeiro e vivia em Brasília até ser escalado por Jair Bolsonaro (PL) para concorrer ao pleito em São Paulo.

