'Espero que saia uma pessoa melhor', diz Doria sobre suposta contaminação de Bolsonaro

Em entrevista coletiva concedida hoje no Palácio dos Bandeirantes, o político tucano disse esperar que o chefe do Executivo saia dessa situação "uma pessoa melhor" edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), desejou melhoras ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que afirmou ter sido diagnosticado com covid-19. Em entrevista coletiva concedida hoje no Palácio dos Bandeirantes, o político tucano disse esperar que o chefe do Executivo saia dessa situação "uma pessoa melhor". A informação é do portal UOL.

"Desejo que o presidente se recupere e que siga a orientação da medicina e que ele, por favor, não se esqueça de usar máscara. Máscara protege, principalmente as pessoas com as quais ele vive. Espero que ele saia dessa situação uma pessoa melhor do que antes do coronavírus", disse.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.