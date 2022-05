Ex-assessor que denunciou Gabriel Monteiro por assédio morre em acidente no Rio

Apoie o 247

ICL

Por Hyndara Freitas, Metrópoles - O ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro, Vinícius Hayden Witeze, morreu na noite de sábado (28/5) em um acidente de trânsito em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O assessor foi o responsável por denunciar o vereador pela prática de assédio moral e sexual contra adolescentes.

De acordo com a Polícia Civil do estado, o acidente ocorreu na via RJ-130. O carro de Hayden capotou e ele morreu na hora. Havia uma mulher ao lado dele, que não foi identificada. Levada para o Hospital das Clínicas de Teresópolis após ficar ferida, ela foi ouvida e descartou qualquer tipo de intervenção de terceiros.

Segundo os policiais, tudo indica que o motorista perdeu o controle da direção quando entrou em uma curva na rodovia. Entretanto, diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE