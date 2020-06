Ex-esposa de Wassef foi proibida pela Justiça de “contratar com o Poder Público”

De acordo com o processo judicial, houve direcionamento de licitação para a contratação da empresa B2BR, cuja representante na época era Maria Cristina Boner Leo, pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). O valor do contrato era de R$ 9,8 milhões. Ela foi esposa de Frederick Wassef, amigo de Jair Bolsonaro e ex-advogado de Flávio Bolsonaro edit

Revista Forum - A ex-esposa de Frederick Wassef, amigo deJair Bolsonaro e ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro, Maria Cristina Boner Leo, foi proibida judicialmente em 2019 de contratar com o Poder Público ou receber benefícios pelo período de três anos.

No entanto, a Globalweb Outsorcing, empresa de informática de Maria Cristina e que hoje é administrada por sua filha, Bruna Boner Leo, já recebeu R$ 41 milhões em contratos assinados com o governo de Jair Bolsonaro. Conforme noticiado pela Fórum nesta segunda-feira (22), ao menos R$ 12,6 milhões deste valor foi fechado com o Ministério da Educação.

A decisão que impediu Maria Cristina de contratar com o Poder Público foi decretada em 24 de junho de 2019. De acordo com o processo judicial, houve direcionamento de licitação para a contratação da empresa B2BR, cuja representante na época era Cristina, pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). O valor do contrato era de R$9,8 milhões.

Leia a íntegra na Revista Forum

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.