Ex-vereador Zezinho do PT é assassinado em SP

247 - O ex-vereador Zezinho do PT, de 51 anos, foi assassinado na tarde desta sexta-feira (28) no município de Jandira, na Região Metropolitana de São Paulo (SP). A Guarda Civil Metropolitana (GCM) da cidade informou que o crime aconteceu por volta de 17h25 na rua Francisco Tomás da Silva, no bairro de Jardim Gabriela. A informação foi publicada pelo portal G1.

Segundo moradores, um carro com uma pessoa armada dentro se aproximou e atirou a queima roupa no petista. A GCM não sabe o motivo do crime.

Zezinho denunciou corrupção em áreas como a da Saúde e de compras municipais. Em 2020, ele foi candidato a prefeito de Jandira. Ficou em terceiro lugar, com 10,56% dos votos válidos.

