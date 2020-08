Extratos bancários mostram que gabinete de Bolsonaro também abasteceu 'rachadinha' de Queiroz

247 - Os dados da quebra de sigilo bancário de Nathalia Queiroz mostram que ela transferiu R$ 150,5 mil para a conta do pai, Fabricio Queiroz, entre janeiro de 2017 e setembro de 2018, período em que era contratada do gobainete do então deputado Jair Bolsonaro. O valor representa 77% do valor que a personal trainer recebeu na Câmara.

De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, os estratos mostram que a filha de Queiroz continuou repassando a maior parte de seu salário ao pai mesmo quando empregada no gabinete de Bolsonaro.

Os repasses seguem o mesmo modus operandi da “rachadinha” no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assemblea Legislativa de São Paulo. Os extratos bancários de Nathalia reforçam as suspeitas de que ela era uma funcionária fantasma nos gabinetes de Jair e Flávio Bolsonaro.

Ela é personal trainer e recebeu depósitos do ator Bruno Gagliasso e de academias do Rio de Janeiro enquanto trabalhava para a família Bolsonaro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.