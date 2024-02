Feder alegou risco de auxiliar de autista “comer” alunas para justificar o veto à presença dos profissionais, diz deputada

Apoie o 247

247 - A deputada estadual Andréa Werner (PSB) afirma que o secretário da Educação paulista, Renato Feder, alegou risco de acompanhantes terapêuticos de alunos autistas cometeram abuso sexual contra estudantes para justificar o veto à presença desses auxiliares nas escolas da rede estadual de ensino. A parlamentar é mãe de um aluno autista de 15 anos e anunciou que estava processando o governo de São Paulo por não oferecer inclusão na rede estadual ao seu filho.

“Ele mandou a seguinte frase: ‘E se o AT [acompanhante terapêutico] de um aluno autista ‘comer’ uma aluna na escola?. Eu fiquei paralisada, não esperava ouvir aquela expressão do secretário.”, disse a deputada ao portal Metrópoles.

