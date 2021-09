Filho de Ana Cristina Valle, ex-mulher de Bolsonaro, é condenado por violência doméstica

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Judiciário do Rio de Janeiro condenou, em abril, por violência doméstica, o funcionário público Ivan Valle, filho de Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro. De acordo com a sentença, Ivan Valle agrediu a ex-companheira em 19 de julho de 2018, no Rio. A vítima disse à polícia e à Justiça que Ivan lhe deu um chute na perna e um tapa no rosto, além de apertar seu pescoço e empurrá-la. A agressão ocorreu na frente da filha do casal, à época com um ano de idade. A informação foi publicada pela coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles.

Ivan Valle, 32, foi condenado a 3 meses e 15 dias de prisão, em regime aberto. O Judiciário também determinou o pagamento de dois salários mínimos à vítima por danos morais. Antes da condenação, ele recebeu notificação judicial pelo menos três vezes, para não se aproximar da ex-companheira e vítima, Juliana Alencar.

O caso continua tramitando e, desde a semana passada, está no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE