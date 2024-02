Filiação de Anielle Franco aquece disputa interna no PT do Rio

Apoie o 247

247 - Marcada para o próximo dia 23, a filiação da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, ao PT promete acirrar as disputas internas na sigla e já vem enfrentando críticas de seus futuros correligionários. A integrante do governo Lula é cotada para assumir o posto de vice na chapa de Eduardo Paes (PSD) em sua tentativa de reeleição este ano, mas seus articuladores apontam que o desejo pessoal é de concorrer ao Senado em 2026 — disputa em que já há ao menos três petistas “na fila”.

De acordo com reportagem de Luisa Marzullo no jornal O Globo, Marcelo Freixo e Lindbergh Farias teriam o mesmo interesse. Já o deputado federal Washington Quaquá tentará se eleger novamente prefeito de Maricá esse ano. Em 2026, vai trabalhar para emplacar Fabiano Horta, atual chefe do Executivo local, na corrida ao Senado.

