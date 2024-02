Flávio Bolsonaro trata como “infiltrados” manifestantes com cartazes

Apoie o 247

247 - O senador Flávio Bolsonaro trata os próprios apoiadores de seu pai, Jair, como "infiltrados" por terem levado cartazes ao ato bolsonarista deste domingo (25), na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Com medo de ser preso, Bolsonaro já deu diversas ordens a seus apoiadores, como a de não realizar atos semelhantes em outras localidades do país.

Em postagem na plataforma social X, Flávio disse que o objetivo da proibição aos cartazes é tornar a manifestação "pacífica e ordeira": "Já observamos alguns infiltrados na multidão que estão desrespeitando a orientação. Estamos de olho. Logo mais nosso presidente Jair Bolsonaro estará no trio. Até lá!".

Apoiadores de Bolsonaro, investigado pela Polícia Federal por conta da tentativa de golpe de Estado, começam a agitar bandeiras do Brasil e de Israel no ato convocado pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto para se defender das acusações que a cada dia se agravam. O evento já começa a lotar a Paulista, segundo relatos.

