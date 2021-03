Fotógrafo do Estado de Minas é agredido e hostilizado por bolsonaristas

247 - Um protesto realizado por bolsonaristas nesta segunda-feira (15) em Belo Horizonte, culminou em censura ao trabalho da imprensa, com direito a ataques violentos contra um repórter-fotográfico do Estado de Minas.

Os bolsonaristas protestavam em favor de Jair Bolsonaro (sem partido), contra o Supremo Tribunal Federal (STF), ao prefeito Alexandre Kalil (PSD) e às medidas sanitárias de restrição adotadas na capital mineira desde o início de março para conter a pandemia de COVID-19.

As agressões sofridas pelo repórter-fotógrafico constam em Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Adjunta ao Juizado Especial Criminal (Deajec), no Bairro Gameleira, Região Oeste da capital. A violência também foi registrada em fotos e vídeos.



Segundo reportagem do jornal Estado de Minas, nas imagens, o profissional – que não será identificado por motivos de segurança –, aparece sendo empurrado e ofendido pelos manifestantes em frente ao 12º BI, quartel do Exército. O grupo tenta impedir que o jornalista filme e fotografe o ato, sob alegação de que ele é “comunista”.

O profissional relata que levou pontapés na perna esquerda e golpes com um cabo de uma bandeira próximo ao rosto. “Tudo isso sem motivo algum. Fui à manifestação simplesmente para fazer o meu trabalho, que é reportar”, disse.

