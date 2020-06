"Frederick Wassef é mais que advogado dos Bolsonaro", diz Thaís Oyama

Queiroz estava no imóvel de Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro, quando foi preso nesta manhã de quinta-feira (18) edit

247 - A jornalista Thaís Oyama, autora do livro “Tormenta - O governo Bolsonaro: crises, intrigas e segredos”, publicou um texto no portal UOL sobre Frederik Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro e proprietário do imóvel em Atibaia (SP) onde Queiroz foi encontrado nesta manhã de quinta-feira (18).

Wassef afirmou que foi responsável pela chegada de Jair Bolsonaro à Presidência da República. "Eu não só fui o primeiro a acreditar no Bolsonaro, como fui o primeiro a colocar na cabeça dele a ideia de concorrer à Presidência", diz.

No ano de 2014, o advogado de Flávio estava internado quando se deparou com um discurso do até então deputado Bolsonaro. Wassef diz ter se “apaixonado” pelo parlamentar, acrescenta Thaís Oyama.

“Quando, em dezembro de 2018, o caso Queiroz estourou no noticiário, Wassef assumiu a estratégia de defesa de Flávio. Contrariando os advogados que aconselhavam a família naquele momento, ele convenceu o presidente eleito que o melhor a fazer para abafar a história seria tirar Queiroz e o Ministério Público Estadual do cenário e, por meio do foro privilegiado de Flávio, jogar o caso para o STF”, escreve a jornalista.

