Freixo cobra apoio de Paes no Rio e critica candidatura de André Ceciliano

247 – O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), que é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, criticou a negociação entre o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT), que estaria se movimentando silenciosamente para ser candidato a governador, segundo reportagem de Johanns Eller e Thiago Prado, publicada no Globo. Na reação, Freixo mirou em Paes.

"Eu apoiei o Eduardo Paes duas vezes quando era bom para o Rio (segundos turnos de 2018 contra Witzel, e de 2020, contra Crivella). Gratidão não se cobra. Espero dele a mesma coisa. Acho que ele vê com receio um projeto no Rio que não possa controlar e se torne muito grande. Ele não deveria estar preocupado com a eleição daqui a quatro anos", disse ele.

Freixo também criticou a candidatura de Ceciliano. "A direção nacional do PT está irritadíssima com essa bobagem. Se tem um lugar que a gente não tem problema entre PT e PSB é no Rio. Não tem o menor cabimento abrir mão de uma candidatura que amplia o PT, fortalece uma aliança que é importante nacionalmente, com um candidato que tem fortes chances de chegar ao segundo turno, para um nome que não aparece com pontuação alguma", afirmou.

