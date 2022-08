Freixo: 'não sou mais a favor da legalização das drogas'

“Não acho que isso vai nos ajudar nesse momento no Brasil”, afirmou o candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) à TV Record edit

247 - O candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) afirmou nesta quarta-feira, 17, à TV Record, que se tornou contra a legalização das drogas no Brasil – pauta que ele defende há muitos anos, desde o início de sua atuação política. No entanto, o candidato disse ter revisto sua posição.

“Não sou mais a favor”, declarou Freixo, “não acho que isso vai nos ajudar nesse momento no Brasil”.

“O que a gente precisa fazer é avançar em dois braços. Um é o braço efetivo da polícia, pra botar bandido na cadeia. Estou falando de miliciano, traficante e político corrupto também. E, mais do que isso, quero o braço social. Tem quer ter lugar com esporte, psicólogo, assistente, para a mãe poder levar o filho e permitir prosperidade, uma chance pra essa juventude”, prosseguiu.

