Funk que Bolsonaro dançou compara mulheres a cadelas e ataca Jean Wyllys

Funk Proibidão Bolsonaro, de autoria do MC Reaça, também foi utilizado no ato de filiação de Jair Bolsonaro ao PL edit

247 - O vídeo em que Jair Bolsonaro aparece dançando um funk com apoiadores no Guarujá, filmado por um assessor e divulgado nas redes sociais, intitulado Proibidão Bolsonaro, de autoria de MC Reaça, compara as mulheres a cadelas e desfere ataques contra opositores e críticos do governo, como o ex-deputado Jean Wyllys, além das deputadas federais Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Maria do Rosário (PT-RS), entre outros parlamentares. A mesma música também foi utilizada no ato de filiação de Bolsonaro ao PL.

No vídeo, publicado nesta segunda-feira (20) pelo tenente Mosart Aragão, assessor especial de Bolsonaro, o ocupante do Palácio do Planalto aparece a bordo de uma lancha no Guarujá, onde passa as férias. Na legenda da postagem, Aragão ironizou o “Jantar da Democracia”, como foi apelidado o evento organizado pelo grupo de advogados Prerrogativas em homenagem a Lula e que contou com a presença do ex-governador Geraldo Alckmin, além de 500 convidados na capital paulista.

Confira a postagem com o vídeo.

Presidente preocupado com o "Jantar da Democracia" de Lula/Alckmin! pic.twitter.com/QpwIKJLcOb — Tenente Mosart Aragão (@AragaoMosart) December 20, 2021

