Gabriel Monteiro, youtuber do MBL, é expulso da PM-RJ por deserção

247 - O youtuber Gabriel Monteiro, conhecido por se envolver em diversas polêmicas nas redes sociais, foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro por deserção. Ele era lotado no 34º BPM (Magé) e faltou o serviço para o qual foi escalado no dia 22 de julho deste ano. Continuou até o dia 31 sem dar qualquer satisfação à corporação e completou mais de oito dias de ausência, crime de deserção previsto no artigo 187 do Código Penal Militar.

A decisão foi publicada no boletim da PM nesta terça-feira (5), de acordo com informações do jornal Extra.

No dia 31 de julho, o youtuber, que responde a mais de 70 faltas disciplinares, encenou um assalto no bairro da Lapa, na capital fluminense ao confrontar ativistas que pediam o fim da militarização das polícias. A denúncia foi feita pela ativista e socióloga Pê Cholodoski.

"O PM Gabriel Monteiro acabou de mentir pra mim na Lapa disfarçado com uma equipe simulando uma entrevista pedindo o fim da polícia militar. No meio, ele fingiu um assaltou e mandou eu chamar a polícia para poder provar o ponto dele. Eu to com ódio", disse ela.

