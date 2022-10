Gleisi diz que Zema enganou eleitor com apoio a Bolsonaro: "Lula estará sempre ao lado do povo mineiro"

"No primeiro turno não se posicionou para presidente, de olho nos votos do Lula. Agora q ganhou ficou valente e vai apoiar Bolsonaro, atacando o PT", disse Gleisi Hoffmann edit

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, criticou o governador de Minas, Romeu Zema, pelo apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial.

Após o ato de campanha de Lula que reuniu uma multidão em Belo Horizonte, Gleisi lembrou que no primeiro turno Zema não se posicionou para presidente, de olho nos votos do Lula. "Agora que ganhou ficou valente e vai apoiar Bolsonaro, atacando o PT. Enganou o eleitor. Feio né? Lula estará sempre ao lado do povo mineiro", afirmou a presidente do PT.

O ex-presidente Lula minimizou o apoio de Zema a Bolsonaro. “O governador Romeu Zema (Novo) tem liberdade de apoiar quem ele quiser. Ele só não pode pensar que o povo é gado pra ser tratado como rebanho”, disse Lula.

Lula anuncia internet para todos e aumento real do salário mínimo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu neste domingo (09/10), durante entrevista coletiva na capital mineira, que em uma vitória dele e do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, todos os brasileiros terão acesso à internet e que haverá aumento real do salário mínimo todos os anos.

“O salário mínimo receberá aumento real todo ano, de acordo com crescimento do PIB. Vamos acabar com a fila do INSS, vamos voltar a ser um país civilizado, moderno, e com internet nos 8,5 milhões de metros quadrados”, disse aos jornalistas.

Tema central na vida dos brasileiros, o salário mínimo não teve aumento real ao longo do mandato de Jair Bolsonaro. O valor vem sendo reajustado apenas considerando o Índice de preços no consumidor (INPC), que calcula o custo de vida das famílias com renda mensal de um a 5 salários mínimos.

Ou seja, a proposta de Lula inverte a lógica e devolve o poder de compra da população, aquecendo a economia, que por sua vez gerará mais emprego e renda para o povo.

