Governador de SP nomeia PM citado no processo do Massacre do Carandiru para cargo na Administração Penintenciária

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nomeou para o cargo de “assessor técnico de gabinete” na Secretaria de Administração Penitenciária o coronel da reserva da Polícia Militar (PM) Sérgio de Souza Merlo, citado no processo do Massacre do Carandiru por supostamente ter espancado presos já rendidos. A nomeação consta no Diário Oficial do Estado de São Paulo desábado (14).

No dia do Massacre, em 2 de outubro de 1992, o então primeiro-tenente Merlo liderava um pelotão responsável por fazer uma varredura nas celas após os assassinatos. Em 2014, a pena do coronel da reserva foi julgada extinta na primeira instância em razão de prescrição.

Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária alegou que as nomeações são realizadas “exclusivamente com base em critérios técnicos”. A pasta, chefiada pelo também coronel da reserva da PM Marcello Streifinger, ressaltou que Merlo é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco e tem mais de trinta anos de experiência na administração pública.

