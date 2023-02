Governo de São Paulo libera R$ 7 milhões para a Defesa Civil atuar em regiões atingidas por chuvas

Apoie o 247

Do portal do governo de São Paulo - O governador Tarcísio de Freitas determinou neste domingo (19/2) a liberação de R$ 7 milhões para a Defesa Civil agir no auxílio às vítimas das fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte do estado. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado.

A liberação dos recursos se dá como abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal na secretaria de Governo e Relações Institucionais. O decreto que determina a liberação dos recursos entra em vigor imediatamente.

As cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga, foram impactadas pelas fortes chuvas que atingiram a região e entraram em estado de calamidade pública, decretado pelo governo do estado na tarde deste domingo (19).

